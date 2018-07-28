Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Flaş Türkiye mesajı... Diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Son dakika: Flaş mesajı... Diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Son dakika... Başbakanı Nikol Paşinyan, 'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 09:38

Başbakanı Nikol Paşinyan El Cezire televizyonuna açıklama yaptı. Paşinyan, "Ermenistan ile sınırları kapatan . Bizim taraftan sınır her zaman açık. Türkiye, sınırları açma kararını vermeli" dedi.

NTV'nin haberine göre; Paşinyan, "Ermenistan, Türkiye'yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkileri kurmaya hazır" ifadelerini kullandı. "Tüm bölgesel sorunların barışçıl araçlar ve müzakereler yoluyla çözülebileceğini" söyleyen Paşinyan, "Bölgenin daha güvenli, barışçıl ve müreffeh olması için yapıcı olmaya hazırız" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Flaş Türkiye mesajı... Diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN