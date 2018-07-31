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Ahed’in resmi bile sınır dışı ettirdi

yönetimi, ’nin resmini ’na çizen İtalyan sanatçıları sınır dışı etti

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Ahed’in resmi bile sınır dışı ettirdi
Köyünü korumak için li bir askere vurduğu gerekçesiyle hapse atılan ve sekiz ay boyunca hapiste tutulan "Filistinli cesur kız" Ahed 'nin (17) resmini çizen 2 İtalyan graffiti sanatçısı İsrail tarafından sınırdışı edildi. Duvar resimlerine Jorit Agoch imzasını atan Agostino Chirwin ve kimliği açıklanmayan bir diğer İtalyan duvar resmi sanatçısının ve bir Filistinli arkadaşlarının, İsrailli güvenlik güçleri tarafından önceki gün tutuklandığı açıklandı. Beytüllahim ile 'yı ayıran 'na çizdikleri Ahed Tamimi resmi dolayısıyla tutuklanan İtalyanların vizeleri iptal edildi ve ülkeyi terk etmeleri istendi. Ahed Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle 'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Temimi, önceki gün tutukluluk süresinin sona ermesiyle İsrail'in kuzeyindeki HaSharon Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.
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Ahed’in resmi bile sınır dışı ettirdi
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