Ahed’in resmi bile sınır dışı ettirdi

Köyünü korumak için İsrail
li bir askere vurduğu gerekçesiyle hapse atılan ve sekiz ay boyunca hapiste tutulan "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi
'nin (17) resmini çizen 2 İtalyan graffiti sanatçısı İsrail tarafından sınırdışı edildi. Duvar resimlerine Jorit Agoch imzasını atan Agostino Chirwin ve kimliği açıklanmayan bir diğer İtalyan duvar resmi sanatçısının ve bir Filistinli arkadaşlarının, İsrailli güvenlik güçleri tarafından önceki gün tutuklandığı açıklandı. Beytüllahim ile Batı Şeria
'yı ayıran Utanç Duvarı
'na çizdikleri Ahed Tamimi resmi dolayısıyla tutuklanan İtalyanların vizeleri iptal edildi ve ülkeyi terk etmeleri istendi. Ahed Temimi, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul
'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Temimi, önceki gün tutukluluk süresinin sona ermesiyle İsrail'in kuzeyindeki HaSharon Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.