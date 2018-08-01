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'teki ler hayalinden vazgeçmiyor

Avrupa Birliği'nin () 2016'da rotasını kapatmasının ardından ülkelerine ulaşmak için alternatif güzergah arayan düzensiz ler 'teki yaşam mücadelesine devam ederken Avrupa hayalinden vazgeçmiyor.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 14:22
Bosna Hersek'teki göçmenler AB hayalinden vazgeçmiyor

'in üyesi Hırvatistan ile sınır şehirlerinden Velika Kladusa'da "geçiş" yapabilmek için bekleyen düzensiz ler, alternatif olarak gördükleri Bosna Hersek'te kalmak istemediklerini, AB hayaline ulaşmak için yola devam edeceklerini belirtti.

Velika Kladusa'daki Trnovo Göçmen Merkezi'nde kalan Pakistanlı Sana Ullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesini yaşanan sorunlar nedeniyle terk ettiğini belirterek, "Fransa'ya gitmek istiyorum. Birçok ülkeden geçerek buraya geldim. Bosna Hersek'te insanlar çok iyi ancak burada kalmak istemiyorum." dedi.

Göçmen çocukların dikkat çektiği ve çadırlardan oluşan merkezde bulunan Suriyeli sığınmacı Faysa da "Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk ve Karadağ'ın ardından buraya geldim. ya da Almanya'ya gitmek istiyorum." diye konuştu.

Merkezdeki Kızılhaç görevlisi Husein Klicic ise merkezde kalan göçmenlere her gün iki öğün yemek verildiğini söyleyerek, "Aralarında bazen kavga çıkıyor. Merkezin sunduğu koşullar iyi değil. Buradaki kişiler bir iki yıldır yolda olan insanlar dolayısıyla bazı durumları hoşgörüyle karşılayamıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

YEREL HALKTAN YARDIM ÇAĞRISI

Velika Kladusa'da yaşayan Edvin Hodzic, nisandan bu yana göçmenlere gıda yardımı yaptıklarını ifade ederek, "Şehirde gıda kampanyası başlattık. Burada okuyan çocuklarla merkezi ziyaret ettik ve göçmen çocuklarla oyun oynadılar." dedi.

Kadın ve çocukların Cazin'deki Sedra Oteli'ne yerleştirildiğini anlatan Hodzic, göçmenlerin sorun oluşturmadığına aksine onların daha iyi koşullarda yaşaması gerektiğine dikkati çekti.

Dijana Hozanovic de Velika Kladusa'da bulunan göçmenlerin tek bir yere yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Velika Kladusa'daki bir restoranda çalışan Resida Melkic ise özellikle yağmurlu günlerde göçmenlerin zorlu koşullarla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekerek, "Buraya gelip yemek yiyorlar. Bazen ödeme yapıyorlar, bazen de işletme sahibimiz para almak istemiyor." diye konuştu.

BOSNA HERSEK'TEKİ "DÜZENSİZ GÖÇMEN" SORUNU

Bu arada, Bosna Hersek'e yıl başından bu yana 9 binden fazla düzensiz göçmenin giriş yaptığı belirtilirken, bu kişilerden çok azının sığınma talebinde bulunduğu kaydedildi.

AB'nin rotasını kapatma kararının ardından alternatif güzergahlar üzerinden ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenlerin son dönemde yoğun olarak Bosna Hersek'e girmeleriyle başlayan göçmen sorunu devam ediyor.

Ülkedeki göçmenlerin bir kısmı daha önce Salakovac'daki bir merkeze yerleştirilmiş, bir kısmının da Hadzici'deki Usivak Kışlası ile Velika Kladusa'daki Agrokomerc firmasına ait boş binaya yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Bosna Hersek'in kuzeyinde Hırvatistan ile sınır şehirlerinde bulunan park gibi açık alanlarda kalan göçmenlerden kadın ve çocuklar ise son olarak Cazin şehrindeki bir otele yerleştirilmişti.

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Bosna Hersek'teki göçmenler AB hayalinden vazgeçmiyor
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