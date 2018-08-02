Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Rusya'dan Türkiye'ye destek!

Rusya'dan Türkiye'ye destek!

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin kendi çıkarlarına uygun davranmayan her ülkeye karşı yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 12:23
Rusya'dan Türkiye'ye destek!

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD'nin kendi çıkarlarına uygun davranmayan her ülkeye karşı yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

"ÇIKARLARINA UYMAYINCA YAPTIRIM UYGULUYORLAR"

ABD'nin Türk Bakanlara yaptırım uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Çepa, "Rusya'da şöyle bir söz var, ordu ve deniz filosundan daha iyi müttefik yok. Amerika'nın ise ABD dolarından daha iyi müttefiği yok. Avrupa güçlü olunca, onlar Avrupa Birliği'ne karşı oluyorlar. Çin güçleniyor, Çin düşman oluyor. Türkiye ABD'nin istediği gibi davranmayınca hemen yaptırımlar ve ticari savaşlar uygulamaya başlıyorlar. ABD'nin çıkarlarına uymayan şeyler olunca, onlar hemen buna karşı belirli eylemler uyguluyorlar " dedi.

ABD'nin yaptırım kararının perde arkası

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan Türkiye'ye destek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN