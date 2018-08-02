ABD'nin yaptırım kararının perde arkası

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'nin tepkisi nasıl olacak? Önümüzdeki süreç nasıl izleyecek? Ahaber Ankara temsilcisi Murat Akgün açıkladı.İşte son zamanlarda Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşların ve yaptırım tehditlerinin perde arkası...

ABD'li evanjelist Papaz Andrew Brunson davası konusunda kendi ülkesinde uyguladığı politikanın aynısını diğer ülkeler üzerinde uygulanabileceğini zanneden ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikan yönetimi soruşturma süreçlerine müdahale etmeye çalışıyor.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları ne anlama geliyor?

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

ABD Başkanı Trump görev başına geldiğinden beri izlediği dış politika ciddi açıdan farklılık gösteriyor. ABD İç politikasında yaşanan sıkıntılar Başkan Trump yaklaşan seçimler konusunda rahat değil. Bu nedenle uluslararası alanda başarı hikayelerine ihtiyaç duyuyor. Bunu ispatlamak amacı ile Türkiye, İran gibi ülkeler üzerinde baskı kurarak kendini ispatlamaya çalışıyor. Bundan sonraki süreçte U dönüşü yaşanabilir.

F-35 KONUSU

Türkiye ve ABD arasındaki krizin Tek boyutu Papaz Brunson krizi değil aynı zamanda ABD Senatosu tarafından teslimi geciktirilen F-35 krizi bulunuyor.