Endonezya'da deprem felaketi: 142 ölü

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya
'nın turistik Lombok adasında pazar günü meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem
de hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye yükseldi. Depremde yüzlerce kişinin yaralandığı tahmin edilirken, Bali adasının da aralarında bulunduğu bölgelerde ilk belirlemelere göre yabancı uyruklu kimse yaşamını yitirmedi. 900 turist ülkeden tahliye edildi.
Pazartesi gününün erken saatlerinde gün doğumuyla birlikte özellikle depremin merkez üssü olan adanın kuzeyinden gelen görüntülerde binaların ciddi şekilde hasar gördüğü ve kimisinin ise yerle bir olduğu anlaşılırken, Afetle Mücadele Dairesi ölü sayısının yükselmesini beklediklerini açıkladı.
Lombok adasının bazı bölgelerinde enerji nakil ve iletişim hatları zarar görürken, Endonezya ordusu bölgeye tıbbi ve lojistik malzeme yüklü bir gemi gönderdiğini açıkladı. Depremin ardından Lombok ve Bali'deki birçok turist tatillerini kısa kesip adaları terk etmek için havalimanlarına yöneldi. Lombok'un en büyük yerleşimi Mataram'ın havalimanında uzun kuyruklar oluşurken, The Garuda Indonesia Havayolları turistlerin adadan ayrılabilmeleri için ek seferler koyduklarını açıkladı.
TSUNAMİ OLMADI
Depremin hemen ardından tsunami
uyarısı yapılsa da, su seviyesinde gözlenen sadece 15 santimlik bir artıştan dolayı uyarı kısa bir süre sonra kaldırıldı.
Endonezya Pasifik Okyanusu'nda "Ateş Çemberi" olarak bilinen devasa bir fay hattının üzerinde bulunuyor. Ayrıca 120'den fazla aktif yanardağ ile Endonezya bu konuda dünyada lider konumda.