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: Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada; "Bir Amerikalı yetkilinin doların 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu haberi, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır" denildi.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 15:51 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 16:39
Son Dakika: ABD Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabında Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir." denildi.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir.Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır" denildi.

ÇAVUŞOĞLU POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Sözcüsü Mike Pompeo ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün telefonda görüştüğünü belirtti.

Son Dakika: ABD'ye gidecek heyet belli oldu

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Son Dakika: ABD Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
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