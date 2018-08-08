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'teki opera binasında mühimmat bulundu

'nın başkenti 'te bulunan dünyaca ünlü opera binası Palais de Garnier'de döneminde saklandığı belirlenen mühimmat ortaya çıkarıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 17:10
Paris'teki opera binasında mühimmat bulundu

'nın başkenti 'te bulunan dünyaca ünlü opera binası Palais de Garnier'de döneminde saklandığı belirlenen mühimmat ortaya çıkarıldı.

Fransız Europe 1 radyosunun haberinde, opera binasında devam eden tamir ve yenileme çalışmaları sırasında tespit edilen mühimmatın, işçileri hayrete düşürdüğü belirtildi.

ALMAN İŞGALİ SIRASINDA SAKLANDIĞI BELİRTİLDİ

Haberde, iki şarjör ve 30 civarında mermiden oluşan mühimmatın, Mauser adıyla bilinen silah üreticisi Mauser Waffenfabrik tarafından üretildiği ve 1940'lı yıllarda Paris'in Alman işgali sırasında Opera binasına saklandığı belirtildi.

Napolyon Bonapart'ın emriyle Paris'in yeniden planlanması çalışmaları kapsamında inşa edilen ve 1875'te açılan Opera Garnier kentin en çok ziyaret edilen mekanları arasında yer alıyor.

Paris, İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1940-1944 yılları arasında Hitler'in emrindeki Alman ordularının işgali altında kalmıştı.

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Paris'teki opera binasında mühimmat bulundu
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