İsrail Dışişleri istedi BBC başlık değiştirdi

İsrail
'in Gazze
'ye yönelik saldırıları İngiltere
'nin en prestijli yayın kurumu BBC
'nin foyasını da ortaya çıkardı. Çarşamba gecesi Gazzeli dokuz aylık hamile İnas Ebu Hammaş ile 1.5 yaşındaki kızı Beyan'ın şehit olmasına neden olan İsrail saldırısını "İsrail hava saldırısı hamile kadını ve bebeğini öldürdü" şeklinde dünyaya duyuran BBC, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın müdahalesinin ardından başlığını değiştrdi. İsrail Dışişleri Sözcüsü Emmanuel Nahshon, BBC'nin söz konusu başlığıyla yalan haber yaptığını belirten bir açıklama yayımladı ve sosyal medyadan "Bunu derhal değiştirin" diye yazdı. Bakanlığın şikayeti ardından BBC, haberi "İsrail'e roket düştükten sonra yaşanan Gazze hava saldırısı, kadın ve çocuğu öldürdü" başlığıyla verdi. Çatışmalarda Gazze'den İsrail'e 180 civarı roket düşmüş, 3 kişi yaralanmış, İsrail saldırısında ise aralarında anne ve bebeğin de bulunduğu 3 Filistinli ölmüştü. Bu arada Gazze'deki barışçıl gösteriler sırasında biri gönüllü sağlık görevlisi 2 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu, 70 Filistinli de yaralandı.