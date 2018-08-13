Merkel'den Türkiye açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye destek açıklamasında bulundu. Merkel, "Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil" dedi.

"TÜRK EKONOMİSİNİN İSTİKRARLI OLMASI BİZİM DE ÇIKARIMIZA"

Merkel'den kısa bir süre önce ise Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" ifadesini kullandı.

Seibert, basın toplantısında, Türkiye'deki durumun Alman şirketlerine nasıl bir ekonomik etki yapacağı konusunda yorum yapmak istemediğini söyledi.