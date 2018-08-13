Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Merkel'den Türkiye açıklaması!

'den açıklaması!

Son Dakika: Almanya Başbakanı 'den 'ye destek açıklaması geldi. Merkel, "Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil" dedi.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 15:36
Merkel'den Türkiye açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela , 'ye destek açıklamasında bulundu. Merkel, "Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil" dedi.

"TÜRK EKONOMİSİNİN İSTİKRARLI OLMASI BİZİM DE ÇIKARIMIZA"

Merkel'den kısa bir süre önce ise Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" ifadesini kullandı.

Seibert, basın toplantısında, Türkiye'deki durumun Alman şirketlerine nasıl bir ekonomik etki yapacağı konusunda yorum yapmak istemediğini söyledi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kremlin’den milli para birimi desteği!
Başsavcılık harekete geçti
İtalya da Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabilir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkel'den Türkiye açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN