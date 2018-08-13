Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Pakistan'dan Türkiye'ye destek

Pakistan'dan 'ye destek

Pakistan , ABD'nin 'ye karşı aldığı yaptırım kararını eleştirerek "Türkiye küresel ekonominin motoru ve önemli bir üyesidir. Pakistan halkı ve hükümeti, Türkiye'nin barış ve refah arayışına güçlü desteğini bir kez daha yineler ve bu ortak hedeflere ulaşma yolunda her zamanki gibi yanında olacaktır." açıklamasında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 13:11

ndan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın, herhangi bir ülkeye karşı alınan tek taraflı yaptırım uygulamasına karşı olduğu belirtildi.

Sorunların diyalog ve iyi niyetle çözülebileceği vurgulanan açıklamada, "Aksi yönde atılacak herhangi bir adım veya eylem, sadece barışı ve istikrarı zayıflatmakla kalmaz, sorunların çözümünü zor ve içinden çıkılamaz hale getirir." ifadesi kullanıldı.

'nin ulusal ve bölgesel barış ile istikrar için önemli bir ülke olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pakistan, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik çok değerli rolünü takdir etmektedir. Aynı zamanda Türkiye, küresel ekonominin motoru ve önemli bir üyesidir. Pakistan halkı ve hükümeti, Türkiye'nin barış ve refah arayışına güçlü desteğini bir kez daha yineler ve bu ortak hedeflere ulaşma yolunda her zamanki gibi yanında olacaktır."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pakistan'dan Türkiye'ye destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN