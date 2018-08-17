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Putin'i düğününe davet eden Dışişleri Bakanı Kneissl'ın istifası istendi

’nın Avrupa Parlamentosu Üyesi Michel Reimon, Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’a, düğününe Devlet Başkanı ’i davet ettiği gerekçesiyle istifa çağrısında bulundu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 20:47 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 20:49
Putin'i düğününe davet eden Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'ın istifası istendi
'nın Avrupa Parlamentosu Üyesi Michel Reimon, Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'a, düğününe Devlet Başkanı 'i davet ettiği gerekçesiyle istifa çağrısında bulundu.


Avusturya'nın Avrupa Parlamentosu Üyesi, "Yaşlılar - Serbest Avrupa İttifakı" parti üyesi Michel Reimon, ülkenin Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i düğüne davet ettiği için istifa çağrısında bulundu. Reimon sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kneissl'ın davetini Rusya'nın Avrupa Birliği'ne müdahale girişimi olarak gördüğünü belirterek, "Dışişleri Bakanı Karin Kneissl bunun sorumluluğunu üstlenmeli ve Avusturya'ya verilen zarardan sorumlu olmalı. Eğer gönüllü olarak istifa etmezse, federal Şansölye ona bir istifa sunmalı" ifadelerini kullandı
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Putin'i düğününe davet eden Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'ın istifası istendi
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