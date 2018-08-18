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Putin, Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl ile dansı etti

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın düğününe katılan Rusya Devlet Başkanı , Kneissl ile dans etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 20:35 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 20:50
Putin, Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl ile dansı etti

Rusya Deevlet Başkanı , Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın daveti üzerine Kneissl'ın düğününe katıldı. Avusturyalı siyasetçiler tarafından Putin'in düğüne davet edilmesi eleştirilse de Kneissl'in en mutlu gününde Vladimir Putin ile dans etti. İkili tüm eleştirilere karşı düğünde çok keyifli anlar yaşadı.

Putin, iş adamı Wolfgang Meilinger ile evlenen Kneissl'e düğün hediyesi olarak ise Don Kazakları Korosu'nu kendisi ile beraber törene getirdi. Helikopterle alana gelen Putin'in Kneissl'e ayrıca büyük bir buket çiçek verdiği öğrenildi.

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Putin, Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl ile dansı etti
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