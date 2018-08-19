Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Akar: Menbiç’te ortak eğitim başlayacak

Akar: Menbiç’te ortak eğitim başlayacak

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç'te planlanan devriyelere yönelik ile ortak eğitimin yakın zamanda başlayacağını açıkladı. Akar, internet sitesinde yer alan açıklamasında Menbiç yol haritası ve güvenlik prensipleri doğrultusunda, ve ABD unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam edildiğini belirtti. Akar, "Bu çerçevede, müteakip safhada başlaması planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik olarak her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Akar: Menbiç’te ortak eğitim başlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN