Akar: Menbiç’te ortak eğitim başlayacak

Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Menbiç'te planlanan devriyelere yönelik ABD
ile ortak eğitimin yakın zamanda başlayacağını açıkladı. Akar, Milli Savunma Bakanlığı
internet sitesinde yer alan açıklamasında Menbiç yol haritası ve güvenlik prensipleri doğrultusunda, Türkiye
ve ABD Silahlı Kuvvetleri
unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam edildiğini belirtti. Akar, "Bu çerçevede, müteakip safhada başlaması planlanan müşterek devriye faaliyetlerine yönelik olarak her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.