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'dan 'ye destek açıklaması!

'da hükümet ortağı olan 'nin (SPD) genel başkanı 'dan 'ye destek açıklaması geldi. Nahles, "Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı olması herkesin çıkarına" dedi.

Giriş Tarihi: 19.8.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 14:39
Almanya'dan Türkiye'ye destek açıklaması!

'da hükümet ortağı 'nin genel başkanı 'ten açıklaması geldi.

Türkiye'nin boş verilecek bir üyesi olmadığını belirten Andrea Nahles, "Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulması, herkesin çıkarına" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İSTİKRARLI OLMASI BİZİM DE ÇIKARIMIZA"

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Türkiye'ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Seibert açıklamasında "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" ifadesini kullandı.

Seibert, basın toplantısında, Türkiye'deki durumun Alman şirketlerine nasıl bir ekonomik etki yapacağı konusunda yorum yapmak istemediğini söyledi.

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"ALMANYA, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TİCARİ ORTAĞIDIR"

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Türkiye'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin Almanya'ya yansıyıp yansımayacağı konusunda şu an bir değerlendirme yapamayacağını ifade eden Baron, "Almanya, Türkiye'nin en önemli ticari ortağıdır ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 37,7 milyar avrodur." dedi.

Almanya Maliye Bakanlığı Sözcüsü Jannette Schwamberger de Türkiye'deki gelişmelerin G20 üyeleri arasında ele alınıp alınmayacağı veya bir toplantı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, bu konuda bir bilgisinin olmadığını söyledi.

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Almanya'dan Türkiye'ye destek açıklaması!
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