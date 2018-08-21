FETÖ'cülere Gürcistan'da şok!

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesindeki Uluslararası Karadeniz Üniversitesine (İBSU) bir yıl boyunca öğrenci alım yasağı getirdi.

Eğitim Bakanlığının, bu ülkede 1995'ten itibaren faaliyet gösteren Uluslararası Karadeniz Üniversitesine, ödenmeyen borçlarından dolayı bir yıl boyunca öğrenci alım yasağı getirdiği bildirildi.

Bakanlığa bağlı Eğitim Kalite Geliştirme Merkezinin Başkanı Tamar Sanikidze yaptığı açıklamada, üniversitenin devlete 715 bin Gürcü Larisi (1 milyon 700 bin lira) borcu olduğunu ifade ederek, "Üniversitenin mal varlığı ve şirketin hissedarların hisselerine tamamen el konulmuş durumda." dedi.

Üniversite yönetiminin borçları ödemediğini ve devletle davalı durumda olduğunu dile getiren Sanikidze, üniversite yönetiminin "borçlarını ödemekten kaçmaya çalıştığını" belirtti.

FETÖ İLE BAĞLANTILI 4 OKUL FAALİYET GÖSTERİYOR

FETÖ ile bağlantılı olan Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulunun, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında sona eren ruhsatı Gürcistan makamlarınca yenilenmemişti.

2017 yılı başında da Batum'daki Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin ruhsatı, tespit edilen eksiklikler nedeniyle bakanlıkça iptal edilmişti.

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, 30 Ağustos 2017'de de FETÖ ile bağlantılı Özel Demirel Kolejinin ruhsatını yenilememişti. Bakanlığın son kararıyla FETÖ ile bağlantılı faal okul sayısı 4'e düşmüş olmuştu. Ülkede, 1993'den bu yana FETÖ okullarının bağlı bulunduğu çatı kuruluş olan "Çağlar Eğitim Kurumları" kısa süre önce ismini "Özel Demirel Koleji Şirketi" olarak değiştirmişti.