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'dan flaş açıklama: ve İran savunma sanayisinde iş birliği yapabilir

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşu ve dost ülkeler olarak ile İran'ın savunma sanayisi alanında iş birliği yapabileceğini ve savaş uçağı üretebileceğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 11:10
İran'dan flaş açıklama: Türkiye ve İran savunma sanayisinde iş birliği yapabilir

Başkent Tahran'da düzenlenen "Kevser" savaş jeti tanıtım toplantısında konuşan Ruhani, yaptırımları ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Savunma sanayisinde maliyeti düşük ve etki gücü yüksek silahlar üretmek istediklerini belirten Ruhani, olarak bu sahada gittikçe güçlendiklerini ifade etti.

Komşu ve dost ülkelerden ve Pakistan ile savunma alanında iş birliği yapabileceklerini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, bu ülkelerin birlikte çalışması durumunda savaş uçağı üretebileceklerini ve daha fazlasını da yapabilecek kapasitelerinin olduğunu kaydetti.

ABD'NİN YAPTIRIMLARINI ELEŞTİRDİ

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, İran'ın komşu ülkelerle daha fazla iş birliğinden yana olduğunun altını çizdi.

Ruhani ayrıca, ABD'nin dünyada "güvenilmez" bir devlet olduğunu savunarak, "ABD, İran'a saldırması durumunda maliyetinin kendileri için çok ağır olacağını çok iyi biliyor." dedi.

Bu arada savaş jeti Kevser'de aviyonik ve yerli sistemlerin kullanıldığı, HUD göstergeler, çok amaçlı radarlar, akıllı harita okuma özelliklerinin olduğu ve çift kabinli üretildikleri açıklandı.

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İran'dan flaş açıklama: Türkiye ve İran savunma sanayisinde iş birliği yapabilir
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