Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Pentagon: Türkiye ile ilişkilerimizde bir kesinti yok

: ile ilişkilerimizde bir kesinti yok

Amerikan haber kurumu CNBC'nin haberine göre son dönemde ABD ve arasında gerilen ilişkilere rağmen, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin sekteye uğramadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.8.2018 10:42
Pentagon: Türkiye ile ilişkilerimizde bir kesinti yok

BBC Türkçe'nin haberine göre; ABD Savunma Bakanlığı () Sözcüsü Rob Manning, gazetecilerin son dönemde yaşananların iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğiyle ilgili soruya, "Hayır, ile ilişkilerimizde hiçbir şekilde kesinti yok" cevabını verdi.

ABD, terör örgütleri adına çalışmak ve casuslukla suçlanarak yargılanan ve İzmir'de ev hapsinde tutulan Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması üzerine iki Türk bakana yaptırım kararı almış, Türkiye'den yapılan çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi koymuştu.

Diğer yandan iki ülke arasında savunma tarafında da sıkıntılı bazı mevzular var. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almak istemesi ABD'de rahatsızlık yaratıyor.

Bunun üzerine ABD, Türkiye'ye yeni F-35'lerin satışını engellemek yönünde birtakım adımlar atmıştı.

“Trump’ın ipini kendi halkı çekecek”

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pentagon: Türkiye ile ilişkilerimizde bir kesinti yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN