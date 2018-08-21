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Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi!

: ABD , Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke etti.

Giriş Tarihi: 21.8.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 17:45
Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi!

ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi. ABD , Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşına, 3 Rus şirkete ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etti.

Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığı da bloke edildi.

Slovakyalı bir firmanın da dahil edildiği yaptırımların, ABD'de kötücül siber faaliyetlere karşı yürütülen program kapsamında getirildiği de aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Dive Techno Services şirketi ile bağlantılı Anton Nagibin ve Mariya Tsareva isimli şahıslar yer aldı. Yaptırım listesine dahil edilen gemilerin de Gudzon ve Primorye denizcilik şirketlerine ait olduğu belirtildi.

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Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi!
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