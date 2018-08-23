Darbeci hainler Selanik’te yuvalandı

Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü hainler ülkenin ikinci büyük şehri Selanik'in göbeğinde, en işlek caddelerde dükkânlar açmaya başladı. Selanik'te yaşayan teröristler, Almanya'dan yayın yapan 'Qantara' haber sitesine röportaj verdiler.

Yunan makamlarına yaranabilmek için "İnsanlığın ne olduğunu Yunanistan'da öğrendim" ya da "Yunanistan'da mültecilere Türkiye'de olduğu gibi kötü davranmıyorlar" türünden açıklamalar yapan FETÖ'cü kaçaklar, "Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir köprü kuruyoruz" diyerek ajanlık faaliyetlerini de açığa vuruyor.

ÖRGÜT PARA YOLLUYOR

Yüzlerini ve gerçek isimlerini gizleyerek röportaj yapan FETÖ'cülerden 42 yaşındaki İngilizce öğretmeni, 29 yaşındaki muhasebeci ve 35 yaşındaki inşaat mühendisi, FETÖ'nün kendilerine düzenli para gönderdiğini de itiraf ettiler. Paranın yanı sıra örgütün yurtdışındaki ağından bazen himmet de geldiğini ifade eden FETÖ'cüler sığınma taleplerine cevap alabilmek için şimdilik Selanik'te ikamet ettiklerini söylediler.

DÜKKANLAR YASADIŞI

FETÖ'cüler hakkındaki bir başka skandal da henüz talepleri kabul edilmemiş olmasına karşın Selanik'in göbeğinde ve en işlek caddelerinde dükkanlar açmaya başlamış olmaları. Röportaj da kaçak bir FETÖ'cünün açtığı kahvaltı salonunda gerçekleşirken birçok FETÖ'cünün kanuni hakkı olmamasına karşın Yunan makamların göz yummasıyla Selanik'te çok sayıda dükkan açtıkları haberde altı çizilen unsurlar arasında.

AK Parti Sözcüsü Çelik "Yunan yargısı darbecilerin yanında yer almıştır"

YUNAN ASKERİ TÜRK BALIKÇILARA SALDIRDI

Akşam'ın haberine göre Aydın'dan tekneyle açılan balıkçılar, Yunan askerlerinin kendilerine plastik mermiyle ateş açtığını söyledi. Yunan Sahil Güvenlik botlarını görüntüleyen balıkçılar benzer durumun sık sık yaşandığını söyledi. Balıkçılar, Yunan askerlerinin yaklaşık bir saat boyunca kendilerine sözlü olarak ve el hareketleriyle tacizde bulunduğunu ifade etti.

SUİKAST TİMİNE İLTİCA HAKKI

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Yunanistan Danıştay Genel Kurulu, skandal bir karara imza attı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için havalanan, darbecilerin püskürtülmesinin ardından Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü askerlere siyasi mülteci statüsü verildi.

DELİL BULUNAMAMIŞ!

Yunan Danıştayı, darbecilerden Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itiraza yönelik nihai kararını açıkladı. Emsal teşkil edecek kararda, hükümetin itirazı reddedilerek, firari eski askerlere iltica hakkı tanınmasına hükmedildi. Cenevre Sözleşmesine atıfta bulunulan kararda, Özkaynakçı'nın darbe girişimine katıldığına ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı ifade edildi. Danıştay tarafından verilen kararın ardından, Özkaynakçı için seyahat belgesi temin edilebilecek. Yunan basınına göre, askeri bir bölgede koruma altında bulunan darbeci askerlerin 3'üne daha Yunan İltica Dairesi tarafından iltica hakkı tanınmıştı.

ANKARA'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yunanistan'da Danıştay'ın, darbecilere iltica hakkı vermesi kararına tepki gösterdi. Kalın şu ifadeleri kullandı: Yunanistan Danıştayı, Yunanistan'ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın AB dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir.

CENEVRE'NİN İHLALİ

Dışişleri Bakanlığı, "Karar Yunanistan'ın uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, Cenevre Sözleşmesi'nin de ihlali niteliğindedir" açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasını, "tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de , "Yunan yargısının teröristleri bağrına basması kabul edilemez" diye konuştu.

UTANÇ VERİCİ BİR KARAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kararla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada"Yunanistan yargısı verdiği kararlarla Türkiye'nin düşmanlarından yana tavır almaktadır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur" tepkisini gösterdi.