Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Avrupa’da sıcak salgın getiriyor

’da sıcak salgın getiriyor

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Avrupa’da sıcak salgın getiriyor

'YI etkisi altına alan aşırı sıcaklar sonucu ortaya çıkan virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaştı. Kıtada iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklıkların arttığını belirten uzmanlar, salgın hastalık tehdidine karşı uyarılarda bulundu. Yetkililer, Batı Nil virüsü enfeksiyonlarında son dört yılda kayda değer bir artış olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu artışa sıcak havan ve nem nedeniyle sineklerin üremesi için ideal koşulların sebep olduğunu ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’da sıcak salgın getiriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN