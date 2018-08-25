Avrupa’da sıcak salgın getiriyor

AVRUPA'YI etkisi altına alan aşırı sıcaklar sonucu ortaya çıkan Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaştı. Kıtada iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklıkların arttığını belirten uzmanlar, salgın hastalık tehdidine karşı uyarılarda bulundu. Yetkililer, Batı Nil virüsü enfeksiyonlarında son dört yılda kayda değer bir artış olduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu artışa sıcak havan ve nem nedeniyle sineklerin üremesi için ideal koşulların sebep olduğunu ifade etti.

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