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Buzullar eridi, yeni bir rota ortaya çıktı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.8.2018
Buzullar eridi, yeni bir rota ortaya çıktı
Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesi nedeniyle dünyanın en büyük deniz yolu kargo şirketi Maersk, ilk kez 'nde taşıma yapacak. merkezli Maersk'in 3 bin 600 konteynır kapasiteli Venta Maersk isimli gemisi, üzerinden St.Petersburg- Vladivostok rotasında taşımacılık yapacak. Maersk, daha önce buzullarla kaplı olduğu için Kuzey Denizi rotasını kullanamadıklarını, ilk kez bu rotayı kullanarak mevcut rotadan daha kısa mesafe katedeceklerini duyurdu. Deniz taşımacılığı uzmanları, şimdiye kadar deniz taşımacılığında St.Petersburg- Vladivostok hattının Süveyş Kanalı üzerinden Doğu Asya-Avrupa hattında kat edildiğini, 21 bin kilometrelik bu mesafenin Kuzey Denizi'nde oluşturulacak yeni rotayla 12 bin 800 kilometreye düştüğünü bildirdi. Maersk'in sözcüsü, geminin 1 Eylül'de Rusya'nın Vladivostok limanından çıkıp ay sonunda St.Petersburg'a ulaşacağını söyledi. Uzmanlar, bu kararın deniz taşımacılığında yeni dönem başlattığını belirtti.
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Buzullar eridi, yeni bir rota ortaya çıktı
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