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ABD'li senatör hayatını kaybetti

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü , 81 yaşında yaşamını yitirdi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 04:01 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 04:10
ABD'li senatör John McCain hayatını kaybetti

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, bir dönem partisinin başkan adayı olan Arizona Senatörü 'in 81 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatörün yerel saatle cumartesi günü öğleden sonra öldüğü kaydedildi.

Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain'in son anlarında ailesiyle olduğu belirtildi.

Önceki gün ailesi, McCain'e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain'in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı.

Zaman zaman ABD Başkanı 'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday 'ya karşı 'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.

1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.

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ABD'li senatör John McCain hayatını kaybetti
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