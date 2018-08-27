ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletinin Jaksonville kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen video oyunu turnuvası esnasında silahla ateş açıldı.

SALDIRGAN OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLEN BİR KİŞİ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

ABD basınına konuşan bir kaynak, olayda saldırgan dahil 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirtti.

Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

ABD'deki silahlı saldırıdan ilk görüntüler

Jacksonville Şerif Ofisi yaptığı açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu belirterek, olay yerindeki bir şüphelinin öldürüldüğünü ve ikinci bir şüphelinin olup olmadığının ise henüz bilinmediğini söyledi. Polisin bölgeden uzak durulması çağrısında bulunduğu ve bölgedeki iş yerlerini boşalttığı öğrenildi.



Polis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca bölgede saklanan çok sayıda insana ulaştıklarını belirterek, saklanmaya devam eden kişilerin 911'i arayarak saklandıkları yeri kendilerine iletmelerini istedi. Yetkililer, olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ve polis sevk edildiğini, bölgedeki tüm bağlantı yollarının araç ve yaya trafiğine kapatıldığını da açıkladı.