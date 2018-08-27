Dünyanın en kalabalık yaya geçidi Tokyo’da

Japonya'nın Başkenti Tokyo'nun simgelerinden olan Shibuya'daki yaya geçidinden yoğun saatlerde tek seferde yaklaşık 2 bin 500 kişi yolun karşısına geçiyor. Günde 1 milyon civarında ziyaretçi çeken geçidin yarım saatlik insan trafiği ise yaklaşık 45 bin kişilik bir stadyumu dolduracak kadar yoğun.

DÜNYANIN EN YOĞUN YAYA GEÇİDİ

Japonya'nın Başkenti Tokyo'nun Shibuya Bölgesi'nde bulunan 'Shibuya Crossing', dünyanın en yoğun yaya geçidi olarak şehri ziyaret eden turistlere görsel bir şölen sunuyor. Günde 1 milyon kişinin kullandığı yaya geçidini görmek için binlere turist her gün bölgeyi ziyaret ediyor. İş ve alışveriş merkezlerinin ortasında yer alması nedeniyle şehrin en kalabalık bölgelerinden birinde bulunan yaya geçidini, kalabalık saatlerde tek seferde 2 bin 500 civarında yaya kullanıyor.

Yoğun saatlerde her 30 dakikada bir yaklaşık 45 bin kişinin kullandığı geçidin trafiği, orta çaplı bir stadyumu dolduracak kadar yoğun olabiliyor. Günde ortalama 2 milyon yolcuyu ağırlayan şehrin en büyük istasyonlarından Shibuya İstasyonu'nun hemen önünde konumlanan geçit, yerel halk ve turistlerden de büyük ilgi görüyor. Kimi turistler geçit üzerinde kendi fotoğraflarını çekip ilginç pozlar verirken, bazı turistler ise çevredeki yüksek binalardan geçitteki insan trafiğini görüntülemeye çalışıyor.



GÜNÜN HER SAATİ KALABALIK

Geçidin günün her saati kalabalık olduğunu belirten Shono Obara, "Günün her saatinde fotoğraf ve video çeken insanları görebilirsiniz. Bence Japonya'nın en ünlü noktalarından biri" dedi.

Geçidin Tokyo'nun en popüler lokasyonlarından biri olduğunu belirten Yuiki Ochae ise "Bu geçit artık Tokyo'nun sembolü haline geldi" ifadelerini kullandı.



Geçidin popüleritesi konusunda diğer ziyaretçilerle hemfikir olan ve uzun yıllardır Japonya'da yaşayan İngiliz vatandaşı Evelyn Sakamoto da "Japonya'ya ilk gelişimde ben de ilk olarak burayı görmek istemiştim" şeklinde konuştu.