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'ta 'büyük koalisyon' arayışı

'ta hiçbir siyasi partinin ve hareketin tek başına iktidar olamaması sonrası liderler oluşturulmak istenen en büyük meclis koalisyonu için bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 10:30
Irak'ta 'büyük koalisyon' arayışı

'ta seçimin birincisi Muktada es-Sadr'ın Sairun koalisyonu, Haydar el-İbadi'nin Nasır koalisyonu, Şii liderlerden Ammar el-Hekim'ın Ulusal Hikmet ve eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye koalisyonundan oluşan bir heyet, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı ile bir araya gelerek oluşturulmak istenen en büyük meclis koalisyonunu görüştü.

Barzani'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'in Salahaddin kasabasında bulunan Barzani'nin konutunda gerçekleşen görüşmede, Irak meclisinde oluşturulmak istenen en büyük koalisyon ele alındı.

Açıklamada, tarafların, Irak siyasetindeki ortaklık, ittifak ve yönetimde denge sağlama prensiplerine vurgu yaptığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca ülkede 2003'ten sonra yapılan hataların tekrarlanmaması için bir mekanizma oluşturulması konusunun gündeme geldiği ifade edildi.

Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk (165) elde edemedi. Dolayısıyla seçim yarışını önde tamamlayan partilerin koalisyon kurmaları gerekiyor.

Saddam rejiminin devrilmesinden sonra Irak'taki siyasi yapıda görev dağılımları, Cumhurbaşkanlığı Kürtlere, Başbakanlık Şiilere ve Meclis Başkanlığı da Sünnilere şeklinde yapılıyor.

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Irak'ta 'büyük koalisyon' arayışı
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