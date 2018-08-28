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'den büyük gaf! Paylaştığı an olay yarattı

Almanya Başbakanı Angela , Güney Kafkasya ziyareti sırasında bir gafa imza attı. Merkel, yüzünden yıllardır süren bir anlaşmazlık yaşayan 'la 'ı karıştırdı. Başbakan, Instagram hesabında Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın görüntüsünün yer aldığı hikayesiyle birlikte 'Azerbaycan'dan günaydın' mesajı paylaştı.

Giriş Tarihi: 28.8.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 15:52
Merkel'den büyük gaf! Paylaştığı an olay yarattı

Almanya Başbakanı 'in, Güney Kafkasya ülkeleri turu kapsamında Gürcistan ve 'dan sonraki durağı oldu.

Merkel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den bir hikaye paylaştı. Fakat hikayesinde 'Günaydın Azerbaycan. Kafkasya ziyaretimin 3. günü' diye seslenen Merkel, bir gaf yaptı. Zira hikayedeki görüntü Azerbaycan'dan değil, Ermenistan'ın başkenti Erivan'dandı.

yüzünden yıllardır süren bir anlaşmazlık yaşayan iki ülke konusunda böyle bir gaf yapılması kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

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Merkel'den büyük gaf! Paylaştığı an olay yarattı
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