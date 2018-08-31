İyi Parti'de deprem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün toplanan Başkanlık Divanı'nda, partinin taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarını hızlandırmak için bütün İYİ Parti il başkanları ve il yönetimlerinin istifasını istedi.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından gönderilen talimatta, "Özellikle 24 Haziran seçimleri ve akabindeki süreç partimiz açısından büyük bir imtihan olmuş, Genel Başkanı'ndan, en sade üyesine ve gönüllüsüne kadar İYİ Parti ailesi karşılaştığı bütün kriz testlerini başarıyla geçmiştir.



Bu güne kadar büyük özveriyle, türlü imkansızlıklar içinde ve fedarkarca görev yapan teşkilatlarımızda 24 Haziran seçimlerindeki adaylıklar başta olmak üzere çeşitli vesilelerle boşalmalar olmuş ve netice itibariyle taşra teşkilatlarımızda yerel seçimler öncesi ivedi olarak bir revizyon yapılması elzem hale gelmiştir" denildi.

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