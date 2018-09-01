Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > "ABD, Filistin davasına savaş açtı"

", davasına savaş açtı"

Halk Kurtuluş Cephesi (), 'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Yardım Ajansına () mali yardımları tamamen durdurma kararını, Filistin davasına savaş açılması yönünde değerlendirerek, karara tepki gösterdi. "Filistin davasının milletler arası insani bir dava olduğunun" aktarıldığı açıklamada bölgedeki Filistin halkına ait hakların korunmasının önemine dikkat çekildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 20:13
ABD, Filistin davasına savaş açtı

'den yapılan yazılı açıklamada, 'ya mali yardımları tamamen durdurma kararına tepki gösterilerek, bunun, " yönetiminin siyonist düşmanlarla ortaklık içinde olduğunun bir başka delili" olduğu ifade edildi.

"YARDIMLARIN DURDURULMASI..."

Açıklamada, UNRWA'ya yardımların durdurulmasının, ABD'nin davasına savaş açması olarak görüldüğü belirtildi.

"SİYONİST PROJE DEVREDE"

"Söz konusu savaşın Siyonist ABD'nin bir projesinin uygulamaya geçilmesi" olduğunun vurgulandığı açıklamada, gelecek günlerde Filistin davası aleyhinde yeni bazı kararların gelmesinin muhtemel olduğu uyarısı yapıldı.

Son dakika: ABD Filistin'e yardımı kesti

"İNSANİ; BİR DAVA"

"Filistin davasının milletler arası insani bir dava olduğunun" aktarıldığı açıklamada bölgedeki Filistin halkına ait hakların korunmasının önemine işaret edildi.

ABD Filistin'e yardımı kesti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

BM KARARLARI HİÇE SAYILIYOR...

UNRWA, Genel Kurulu tarafından 1949'da , , , ve 'deki Filistinli yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"ABD, Filistin davasına savaş açtı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN