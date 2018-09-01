"ABD, Filistin davasına savaş açtı"

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararına tepki gösterilerek, bunun, "ABD yönetiminin siyonist düşmanlarla ortaklık içinde olduğunun bir başka delili" olduğu ifade edildi.

"YARDIMLARIN DURDURULMASI..."

Açıklamada, UNRWA'ya yardımların durdurulmasının, ABD'nin Filistin davasına savaş açması olarak görüldüğü belirtildi.

"SİYONİST PROJE DEVREDE"

"Söz konusu savaşın Siyonist ABD'nin bir projesinin uygulamaya geçilmesi" olduğunun vurgulandığı açıklamada, gelecek günlerde Filistin davası aleyhinde yeni bazı kararların gelmesinin muhtemel olduğu uyarısı yapıldı.

"İNSANİ; BİR DAVA"

"Filistin davasının milletler arası insani bir dava olduğunun" aktarıldığı açıklamada bölgedeki Filistin halkına ait hakların korunmasının önemine işaret edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

BM KARARLARI HİÇE SAYILIYOR...

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

