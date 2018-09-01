Türk-Amerikan ilişkileri bir kenara atılamaz

ABD Başkanı Donald Trump
yönetimine yakınlığıyla bilinen The Heritage Foundation
'ın (Miras Vakfı) dış politika direktörü Luke Coffey, neredeyse 70 yıla ulaşan Türk-Amerikan ilişkilerinin şu an bir zorluk yaşandığı için öylece bir kenara atılamayacağını söyledi. SETA Washington tarafından Türkiye
ve ABD ilişkilerini ele alan panelde konuşan Coffey, iki tarafın bu süreçte bir çıkış yolu bulacağına emin olduğunu belirtirken, iki İki ülkenin liderleri arasındaki güven sorununu çözecek yeni adımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Coffey, iki ülke arasındaki kurumsal ilişkilerin hala devam ettiğini belirtirken, buna örnekler de verdi: 'ABD, Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK liderinin öldürülmesi için istihbarat verdi. Menbiç yol haritası iki tarafı da memnun eden hızda devam ediyor. Ve son olarak Türk pilotların F-35 eğitimleri devam ediyor.' YUNANİSTAN'DA S-300 VAR
Coffey, ABD Kongresi'nin çıkarttığı Türkiye'ye 90 gün boyunca F-35 teslimatını engelleyen yasanın sembolik olduğunu söyleyerek, 'Önümüzdeki 90 gün boyunca zaten Türkiye'ye bir teslimat yok. Dolayısıyla çok anlamlı bir hareket değil. Türkiye bu programa 200 milyon dolar harcadı. Parçaların bir kısmı Türkiye'de üretiliyor. Programdan çıkarılmaları ciddi sonuçlar oluşturur' dedi. Türk dünyası hakkında yaptığı güncel çalışmalarla da bilinen Coffey, Türkiye'nin S-400 konusunda attığı adıma da değindi. Rus yapımı S-400'lerin Türkiye'ye gelişinin NATO
hava savunma düzeni için sorun yaratacağını söyleyen Coffey, "Fakat bu aynı zamanda fırsatlar da demek. NATO ülkelerinin uçakları Türkiye'nin S-400'leriyle antrenman yapabilir, bununla eğitilebilirler. Türkiye Rus hava savunma sistemi kullanan ilk ülke değil. Yunanistan
'ın Rus yapımı S-300 sistemleri var. İsrail bu sistemleri kullanarak pilotlarını eğitmişti. Yine de Türkler Amerikalıların endişelerine kulak vermeli" dedi.