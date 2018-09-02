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'nin çirkin " Planı" sızmaya başladı

'da 'nin Yüzyılın Barış Planı diyerek tedavüle soktuğu çirkin girişimin ipuçları ortaya çıkıyor. İşgalci 'in kuklası durumunda olan ABD, 'nin açık kararlarına rağmen 'i boğmaya çalışıyor. İsrail basınında yer alan habere göre ABD'li yetkililer Filistin Devlet Başkanı 'a, ve Filistin'in konfederasyon olmasını teklif etti. Ancak bu teklife Abbas'ın cevabı, işgalcilerin de 'ın da umutlarını suya düşürdü.

Giriş Tarihi: 2.9.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 2.9.2018 18:34
ABD'nin çirkin Filistin Planı sızmaya başladı

basınında, 'nin Devlet Başkanı 'a yaptığı teklif açıklandı.

Çok tartışılacağı anlaşılan bu iddiaya göre ABD'li yetkililer Filisitin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan, ve Filistin'in konfederasyon olmasını istedi. Abbas, bu teklife, "İsrail de bu konfederasyonun bir parçası olursa kabul edebiliriz" cevabını verdi.

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"YÜZYILIN BARIŞ PLANI" DEDİKLERİ BUYMUŞ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald 'ın müzakere ekibinin kendisine Ürdün ile Filistin'in konfederasyon olmasını temel alan bir barış planı teklifinde bulunduğunu açıkladı.

"İSRAİL DE GELİRSE..."

Ramallah'ta 'Peace Now' isimli sivil toplum örgütüyle görüşmesinden sonra konuşan Abbas, bu planı İsrail'in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla kabul edeceğini ifade etti.

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ABD'nin çirkin "Filistin Planı" sızmaya başladı
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