ABD'nin çirkin "Filistin Planı" sızmaya başladı

İsrail basınında, ABD'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yaptığı teklif açıklandı.

Çok tartışılacağı anlaşılan bu iddiaya göre ABD'li yetkililer Filisitin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan, Ürdün ve Filistin'in konfederasyon olmasını istedi. Abbas, bu teklife, "İsrail de bu konfederasyonun bir parçası olursa kabul edebiliriz" cevabını verdi.

"YÜZYILIN BARIŞ PLANI" DEDİKLERİ BUYMUŞ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere ekibinin kendisine Ürdün ile Filistin'in konfederasyon olmasını temel alan bir barış planı teklifinde bulunduğunu açıkladı.

"İSRAİL DE GELİRSE..."

Ramallah'ta 'Peace Now' isimli sivil toplum örgütüyle görüşmesinden sonra konuşan Abbas, bu planı İsrail'in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla kabul edeceğini ifade etti.