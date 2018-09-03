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Bavyera’ya Türk prenses

’da Bavyera Prensi Konstantin, gönlünü iç mimar ’ya kaptırdı. Çift, Avrupa jet sosyetesinin katıldığı bir düğünle evlendi

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Bavyera’ya Türk prenses

'nın en köklü ailelerinden olan Bavyera Hanedanlığı'nın genç Prensi Konstantin, güzel iç mimar ile evlendi. İsviçre'nin ünlü kayak merkezi St. Moritz'te yapılan düğün törenine jet sosyetenin ünlü isimlerinin yanı sıra İsveç Prensi Carl Philip ile eşi Sofia da katıldı. Bavyera Prensi Konstantin (31) ile Deniz Kaya'nın düğününe basın mensupları alınmazken, hanedan sadece bazı kareleri ajanslara iletti. Deniz ile "Koko Bayern" sanatçı adıyla bilinen ünlü bir DJ olan Prens Konstantin'in altı yıl önce 'da tanıştığı ve çiftin bundan böyle de Londra'da yaşayacağı öğrenildi. İç mimarlık yapan Deniz Kaya artık resmi olarak "Kraliyet Ekselansları Bavyera Prensesi Deniz" diye anılacak.

FRANKFURT

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Bavyera’ya Türk prenses
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