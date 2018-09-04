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öldü

Uluslararası ajansların 'son dakika haberi'ne göre, 'ın en ürkütücü grubu Hakkani'lerin kurucusu bu sabah öldü. Bir dönem iktidarı sırasında bakanlık da yapan ve 2001'de örgütün devrilmesiyle ABD tarafından başına 5 milyon dolar ödül konan Hakkani, uzun süredir hastaydı.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 09:27
Celaleddin Hakkani öldü

1980'lerdeki Sovyet işgaline karşı Ruslara savaşan ve daha sonra 'ın en korkutucu grubuna dönüşen Hakkani grubunun kurucusu , öldü.

örgütü, uzun süredir hasta olan Hakkani'nin öldüğünü bu sabah saat 06.19'da duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamaya göre; Celaleddin Hakkani bu sabah öldü. Hakkani, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski müttefikiydi ardından ilişkileri düşmanlığa evrildi.

Afganistan'ın en ürkütü gruplarından Hakkanilerin lideri olan Celaleddin Hakkani, uzun süredir hastalıklarla boğuşuyordu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in AP haber ajansına telefonda verdiği bilgilere göre Hakkani, Afganistan'ın merkezinde hastalık nedeniyle öldü.

Amerika Hakkanileri 2012 yılında terörist örgüt olarak kabul etmişti.

2015 yılında öldüğüne dair söylentilerin çıkmasından bu yana Celaleddin Hakkani'den haber alınamıyordu.

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Celaleddin Hakkani öldü
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