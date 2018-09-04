1980'lerdeki Sovyet işgaline karşı Ruslara savaşan ve daha sonra Afganistan'ın en korkutucu grubuna dönüşen Hakkani grubunun kurucusu Celaleddin Hakkani, öldü.

Taliban örgütü, uzun süredir hasta olan Hakkani'nin öldüğünü bu sabah saat 06.19'da duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamaya göre; Celaleddin Hakkani bu sabah öldü. Hakkani, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski müttefikiydi ardından ilişkileri düşmanlığa evrildi.





Afganistan'ın en ürkütü gruplarından Hakkanilerin lideri olan Celaleddin Hakkani, uzun süredir hastalıklarla boğuşuyordu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in AP haber ajansına telefonda verdiği bilgilere göre Hakkani, Afganistan'ın merkezinde hastalık nedeniyle öldü.

Amerika Hakkanileri 2012 yılında terörist örgüt olarak kabul etmişti.

2015 yılında öldüğüne dair söylentilerin çıkmasından bu yana Celaleddin Hakkani'den haber alınamıyordu.