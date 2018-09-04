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lı doktor hastalarına ölmeleri için yardım etmekle suçlanıyor

'da Svendborg Mahkemesi'nde görülen davada 76 yaşındaki Danimarkalı doktor , çok sayıda insanın ölmesine yardım etmekle suçlanıyor. Sanık sandalyesinde oturan Lings, kendisini suçlu hissetmediğini, yasalarca suç olmasına rağmen ölmek isteyen kişilere ahlaki açıdan yardım etme zorunluluğu taşıdığına inandığını ifade etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 11:00
Danimarkalı doktor hastalarına ölmeleri için yardım etmekle suçlanıyor

Savcı, el konulan dijital materyallerde yapılan inceleme sonucunda doktorun insanları telefonla ve e-postayla yönlendirdiğine dair suç delillerine ulaşıldığını söyleyerek örnekler sundu.

'in Ağustos 2018'de yaşlı bir kadınla yaptığı e-posta yazışmasında ilaç önerip aynı zamanda kafasına plastik bir poşet geçirmesini tavsiye ettiği ortaya çıktı. Doktorun e-postada "Eğer bunu tamamlarsan yüzde yüz ölmüş olacaksın. Boynunuzun etrafına birde lastik bant takmayı unutmayın" yazdığı birkaç gün sonra kadının evde istenilen şekilde yaşamına son verdiği belirtildi.

Savcı, doktorun kurucusu olduğu 'Ötanazi Doktorları Derneği' web sitesinde bir kılavuzu yayınlayarak, burada hangi ilaçların hangi dozlarda kullanılarak intihar eylemlerinin gerçekleştirileceğine dair bilgi verdiğini belgeleri ile mahkeme heyetine sundu.

2017 yılında da meslekten men edilmesine rağmen reçete yazmaya devam eden doktorun anayasanın 240. maddesince hayattan mahrum bırakma suçunu işlediği ve en ağır hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelenirken, sanık Svend Lings'in tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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Danimarkalı doktor hastalarına ölmeleri için yardım etmekle suçlanıyor
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