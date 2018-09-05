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'da 6,6 büyüklüğünde

'nın bölgesinde 6,6 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 00:19 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 00:20
Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tomakomai kentinin 27 kilometre doğusu olan in yerin 33,4 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Hükümet Sözcüsü Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga, Başbakan 'nin, depremde meydana gelen hasarın tespiti ve depremden etkilenenlere yardım eli uzatılması için yetkililere talimat verdiğini aktardı.

bölgesi genelinde elektrik kesintisine neden olan depremin, Sapporo kentindeki telefon hizmetleri ve televizyon yayınını da etkilediği bildirildi.

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Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
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