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'den alçakça bir açıklama daha

askerlerinin, İsrail Şeridi arasındaki çitlere zarar vermeye teşebbüs ettiği iddia edilen bir liyi öldürdüğü açıklandı. Dünyanın gözü önünde katliamlarına devam eden işgalci İsrail, kendi topraklarındaki sivil ve silahsız Filistinlileri vurduğunu açıkça ilan etme cüretini gösteriyor!

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 20:06 Güncelleme Tarihi: 9.9.2018 20:09
İsrail'den alçakça bir açıklama daha

ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Şeridi ve İsrail arasındaki çitlere zarar vermeye teşebbüs ettiği iddia edilen bir kişiye ateş açarak yaralanmasına neden oldu.

li sağlık ekiplerinin yaralanan kişiye müdahalede bulunmasına rağmen yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra İsrail güçlerinin yasal olmayan yollarla İsrail'e geçtiği iddia edilen 3 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin üzerinde 2 adet bıçak bulunduğu iddia edilidi..

Son Dakika:İsrail-Gazze sınırında feci görüntüler! Dünya şokta...

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

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İsrail'den alçakça bir açıklama daha
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