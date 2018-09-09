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Rapçi uyuşturucu kurbanı

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Giriş Tarihi: 9.9.2018
Rapçi Mac Miller uyuşturucu kurbanı

ABD'LI ünlü rapçi , 'taki evinde ölü bulundu. 26 yaşındaki sanatçının ölüm aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü belirlendi. Mayıs'ta uyuşturucunun etkisi altındayken direksiyon başında yakalanan sanatçı, bir süredir bağımlılık tedavisi görüyordu. Genç yaşta müzik dünyasına adım atan sanatçı, 2011'de çıkardığı ilk stüdyo albümü Blue Slide Park ile Amerikan Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselmeyi başarmıştı. Miller, iki yıl birlikte olduğu ünlü sanatçı Ariana Grande ile sık sık magazin basınında yer almıştı.

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Rapçi Mac Miller uyuşturucu kurbanı
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