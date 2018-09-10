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Trump: "Gerçek kitabı ben yazacağım"

Başkanı , gazeteci 'un kendisi hakkında yazdığı kitap ile ilgili "Woodward’ın kitabı şaka gibi, bana karşı yapılan saldırılardan sadece biri." yorumunu yaptı. Trump, "İsmi açıklanmayan gizli kaynaklara referans veriliyor. Kitapta hakkında iddiada bulunan birçok kişi, kendilerine isnat edilen sözlerin yalan olduğunu dile getirdi. Demokratlar kaybetmeyi kendilerine yediremiyor. Gerçek kitabı ben yazacağım.” dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 19:36 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 19:47
Trump: Gerçek kitabı ben yazacağım

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan, 'li kıdemli gazeteci 'un yazdığı ve yarın piyasaya çıkması beklenen ": 'da Trump" adlı kitap hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"SALDIRI YAĞMURU"

Büyük bir bölümü basına sızan kitap hakkında Trump, "Woodward'ın kitabı şaka gibi, bana karşı yapılan saldırılardan sadece biri. Saldırı yağmuru." ifadelerini kullandı.

Trump'tan saklandığı iddia edilen mektup yayımlandı

"BEN YAZACAĞIM"

Trump, paylaşımında, "İsmi açıklanmayan gizli kaynaklara referans veriliyor. Kitapta hakkında iddiada bulunan birçok kişi, kendilerine isnat edilen sözlerin yalan olduğunu dile getirdi. Demokratlar kaybetmeyi kendilerine yediremiyor. Gerçek kitabı ben yazacağım." değerlendirmesini yaptı.

"İDDİALARIN ARKASINDAYIM"

Kitabın yazarı Bob Woordward da ABD televizyon kanalı NBC News'e bağlanarak iddialarının arkasında olduğunu dile getirdi.

"Trump'ın ipini kendi halkı çekecek"

Woodward, kitapta bahsettiği ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump'ın Müdürü John Kelly'nin Trump'a hakaret ettiği yönündeki iddialarının arkasında olduğunu belirtti.

"GERÇEKLERİ SÖYLEYEMİYORLAR"

Mattis ve Kelly'nin bu iddiaları reddetmesine ilişkin Woodward, "Gerçeği söyleyemiyorlar. Bu insanlar politik davranarak işlerini korumaya çalışıyorlar, bu sebeple reddetmelerini anlayabilirim." dedi.

Woodward kitabında, Mattis'in Trump'a "Kore Yarımadası'nda olup bitenleri anlama seviyesinin ilkokul çocukları seviyesinde olduğunu" söylediğini, Kelly'nin ise Trump hakkında "aptal" dediğini ve yönetimi "çılgın şehir" şeklinde tanımladığını ileri sürdü.

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