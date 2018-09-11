‘ABD 17 yıldır yalan söylüyor’

ABD
merkezli New York Times
gazetesi, Washington yönetiminin 17 yıldır Afganistan
hakkında sistematik bir biçimde yalan raporlar yayımladığını ve dünyayı yanılttığını öne sürdü. ABD'li yetkililerin, 2001'den bu yana Afganistan'daki durumun ilerleyişine dair abartılı ve yanlış raporlar yayımladığını belirten gazete, gerçek faturanın medyaya yansıyandan ve açıklanandan çok daha ağır olduğunu aktardı. 840 MİLYAR DOLAR HARCANDI
ABD'nin, Afgan hükümetinin ülkenin yüzde 56'sını kontrol altında tuttuğunu ileri sürdüğüne işaret edilen haberde, bunun aksine hükümetin sadece yüzde 29'luk bir kısmı kontrol ettiği kaydedildi. Afganistan'daki çatışmalarda 2 bin 200 ABD askerinin öldüğüne ve ABD'nin Taliban
'la mücadele ve ülkeyi yeniden inşa etmek için 840 milyar dolar harcadığına işaret edilen haberde, bu miktarın İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın yeniden inşası için Marshall Planı çerçevesinde harcanandan daha fazla olduğu vurgulandı. Bu kadar para harcanmasının ABD'lilerin tepkisini çektiğini belirten New York Times makalesi, bu nedenle de ABD hükümetinin Taliban'ın yenildiği şeklinde bir tablo çizdiğini belirtti. Halka yansıtılanın aksine, 2017'den bu yana Taliban'ın ABD'nin işgalinden beri en fazla Afgan toprağını elinde tuttuğu bilgisi de haberde yer buldu. BOLTON UCM'Yİ TEHDİT ETTİ
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bolton, "ABD, UCM ile iş birliği yapmayacaktır. UCM'ye destek olmayacağız. İçerisinde yer almayacağız. UCM'yi kendi içerisinde ölmesi için bırakacağız. Nasıl olsa almış olduğu karar ve girişimlerle UCM bizim için zaten ölüdür" dedi.