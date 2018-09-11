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Son dakika: 'ndan flaş açıklama!

Son dakika haberi! : "Washington Temsilciliği’nin kapatılması kararı ’nin Ortadoğu Barış Sürecinde tarafsızlığını yitirdiğinin göstergesidir"

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

ndan yönetiminin, Filistin Kurtuluş Örgütünün () Washington ofisini kapatma kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington ofisini kapatma kararına tepki gösterdi. Bu kararın endişe verici olduğunu söyleyen Aksoy, "ABD'nin Orta Doğu barış sürecinde tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesidir. Bu karar, iki devletli çözüm vizyonunun tahrip edilmesi yönündeki teşebbüsleri cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir" dedi.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
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