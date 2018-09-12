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Dünyaca ünlü isimden "'nin çöküşü"

Dünyanın en büyük yatırım yönetimi firmalarından 'in kurucusu , Amerikan ekonomisinin 2 yıl içinde gerilemesini öngörüyor. Dalio, "İki yıl sonrası hakkında endişeleniyorum. krizinden çok, krizi olacak. Daha çok siyasi ve sosyal bir kriz olacağını düşünüyorum" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 20:21 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 20:32
Dünyaca ünlü isimden ABD'nin çöküşü

Dalio, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, ekonomisinin 2 yıl içinde gerilemesini tahmin ettiğini söyleyerek ABD ında önemli derecede zayıflama görüleceğini ifade etti.

"SİYASİ VE SOSYAL KRİZ OLACAK"

"2 yıl sonrası hakkında endişeleniyorum." yorumunu yapan Dalio, öngördüğü gerilemeyle ilgili olarak, " krizinden çok, dolar krizi olacak. Daha çok siyasi ve sosyal bir kriz olacağını düşünüyorum." dedi.

"YÜZDE 30 DEĞER KAYBEDECEK"

Dalio, ABD'nin borçlanmasının artması nedeniyle yükselecek açığın, Merkez Bankasının () faizleri daha çok artırma yerine para basmasına neden olacağına dikkati çekerek nın değerinin yüzde 30 düşebileceğini kaydetti.

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"YENİ KANUN LAZIM"

Ekonomik gerilemeden çıkmak için para politikasının etkisinin sınırlı olacağını savunan Dalio, şu anda ABD'nin, regülasyonlarının acil finansal durumlar karşısında yetkililere yeteri kadar özgürlük sağlamadığını söyledi.

Dalio, "ABD Başkanına, Fed Başkanına ve Senato ile Temsilciler Meclisi liderlerinin beklenmeyen durumlarda gerekli adımları atabilmeleri için acil ekonomik güç kanunu oluşturulmalı." diyerek sözlerini tamamladı.

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Dünyaca ünlü isimden "ABD'nin çöküşü"
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