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siber savunma merkezi kurmak istiyor

Komisyonunun Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Üyesi Maria Gabriel, AB Komisyonu binasında Adalet ve Tüketici Haklarından Sorumlu Üyesi Vera Jourova ve Güvenlik Birliğinden Sorumlu Üyesi Julian King ile düzenlediği ortak basın toplantısında, siber savunma merkezi kurulması için düzenleme teklifini açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 16:45
AB siber savunma merkezi kurmak istiyor

Griel, AB'nin siber savunma alanında çok ciddi bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olduğunu belirterek, yeni merkezin birliğin dünyada bu konuda "lider rol" üstlenmesini sağlayacağını kaydetti.

2023'E HAZIRLANIYOR!

Yeni merkezin üye ülkeler arasında bir ağ kurulmasına ve iş birliği yapılmasına katkı sağlayacağını aktaran Gabriel, ilk etapta 80 personelle kurulacak merkezin 2023 yılında 'de faaliyet geçmesinin planlandığını duyurdu.

İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu

Gabriel, özel sektörle de iş birliği yapacak merkezin araştırma ve inovasyon çalışmaları yürüteceğini, üye ülkelerdeki altyapı çalışmaları için finansman sağlayacağını ifade etti.

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AB siber savunma merkezi kurmak istiyor
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