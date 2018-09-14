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'de ' domuz vebası' alarmı

Avrupa Birliği, 'da tespit edilen " domuz vebası"na ilişkin uzman heyet görevlendireceğini duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 20:20
AB'de 'Afrika domuz vebası' alarmı

Avrupa Birliği (), 'da tespit edilen " domuz vebası"na ilişkin uzman heyet görevlendireceğini duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'da 2 yaban domuzunda "Afrika domuz vebası" tespit edilmesinin ardından yerel yetkililerle eşgüdüm amacıyla uzman heyet görevlendirilecek.

Açıklamada, AB Komisyonunun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Vytenis Andriukaitis'in de Belçika'nın Walon ve Flaman bölgesi bakanlarıyla pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

ülkeleri ve 'in ardından Belçika da yaban domuzlarında "Afrika domuz vebası" tespit edildiğini duyurmuştu.

Vebanın insanlara bulaşma riski bulunmazken, olası ihraç kısıtlamalarının mali etkileri Avrupalı çiftçileri alarma geçirdi.

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AB'de 'Afrika domuz vebası' alarmı
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