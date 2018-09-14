AB'de 'Afrika domuz vebası' alarmı

Avrupa Birliği (AB), Belçika'da tespit edilen "Afrika domuz vebası"na ilişkin uzman heyet görevlendireceğini duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'da 2 yaban domuzunda "Afrika domuz vebası" tespit edilmesinin ardından yerel yetkililerle eşgüdüm amacıyla uzman heyet görevlendirilecek.

Açıklamada, AB Komisyonunun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Vytenis Andriukaitis'in de Belçika'nın Walon ve Flaman bölgesi bakanlarıyla pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Doğu Avrupa ülkeleri ve Çin'in ardından Belçika da yaban domuzlarında "Afrika domuz vebası" tespit edildiğini duyurmuştu.

Vebanın insanlara bulaşma riski bulunmazken, olası ihraç kısıtlamalarının mali etkileri Avrupalı çiftçileri alarma geçirdi.