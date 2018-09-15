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Florence kasırgası karaya ulaştı: 4 ölü

Giriş Tarihi: 15.9.2018
Florence kasırgası karaya ulaştı: 4 ölü
'de günlerdir tedirginlikle beklenen Florence kasırgası, Kuzey Carolina'ya ulaştı. Wilmington'da bir anne ve bebeği, evlerinin üzerine düşen ağaç nedeniyle hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Hampstead kentinde kalp krizi geçiren ve devrilen ağaçlar nedeniyle yolların kapanmasını sonucu müdahale edilemeyen kadın öldü. Lenoir kentinde de bir kişi elekrik çarpması sonucu can verdi. Kuzey ve eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kalırken, 26 bin kişi de acil durum sığınaklarına geçti. ABD'nin doğu yakasında binden fazla uçuş iptal edildi.
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Florence kasırgası karaya ulaştı: 4 ölü
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