Florence kasırgası karaya ulaştı: 4 ölü

ABD
'de günlerdir tedirginlikle beklenen Florence kasırgası, Kuzey Carolina'ya ulaştı. Wilmington'da bir anne ve bebeği, evlerinin üzerine düşen ağaç nedeniyle hayatını kaybetti. Baba ise ağır yaralandı. Hampstead kentinde kalp krizi geçiren ve devrilen ağaçlar nedeniyle yolların kapanmasını sonucu müdahale edilemeyen kadın öldü. Lenoir kentinde de bir kişi elekrik çarpması sonucu can verdi. Kuzey ve Güney Carolina
eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kalırken, 26 bin kişi de acil durum sığınaklarına geçti. ABD'nin doğu yakasında binden fazla uçuş iptal edildi.