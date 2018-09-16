Soğutucuda 6 insan kafası

Meksika
'nın
Sonora eyaletinde yol kenarına bırakılmış bir soğutucuda 6 insan başı bulundu. Gelen ihbarla Ciudad Obregon kenti yakınlarındaki bölgeye giden polis, bir piknik tipi soğutucu içerisindeki kesilmiş başların 6 erkeğe ait olduğunu belirledi. Ülkedeki uyuşturucu çeteleri, genellikle rakiplerine veya yetkililere bir mesaj göndermek için bu yöntemi kullanıyor. Ülkede yılın ilk 6 ayında 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu rakamın 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 16 fazla olduğunu kaydedildi.