Son Dakika: Akdeniz'de düşen Rus uçağıyla ilgili flaş açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Hmeymim üssü yakınlarında 14 askerle birlikte radardan kaybolan İl-20 tipi uçağının Suriye ordusunun S-200 savunma sisteminden fırlatılan bir füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre İsrailli pilotlar uçağı Suriye hava savunma sisteminin bulunduğu bölgeye sürükleyip kalkan olarak kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün Suriye'de kaybolan İl-20 uçağıyla ilgili açıklamalar yaptı. "İl-20 uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu" ifadesini kullanan Konaşenkov, uçağın İsrailli pilotların sorumsuzluğu yüzünden düştüğünü ifade etti.

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'DÜŞMANCA BİR PROVOKASYON'

Konaşenkov "İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz. İsrail askerlerinin sorumsuz davranışı yüzünden 15 Rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya-İsrail ilişkilerinin ruhuna aykırı" dedi.

Konaşenkov, pilotların uçağı Suriye ordusunun füze savunma sistemlerinin bulunduğu bölgeye, ateş hattına sürüklediğini, uçağı kalkan olarak kullandığını ifade etti.

'CEVAP VERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ'

Konaşenkov "İsrail hava kontrol sistemleri ve F-16 pilotları Rus uçağını görememiş olamaz, zira uçak 5 kilometre irtifadan sonra inişe geçmişti. Kasıtlı olarak bu provokasyonu yaptılar" dedi. Konaşenkov, olanları değerlendirdiklerini ve İsrail'in bu eylemine gerektiği gibi karşılık verme hakkını ellerinde bulundurduklarını vurguladı.

'İSRAİL ÖNCEDEN BİLGİ VERMEDİ'

Uçağı arama ve kurtarma çalışmalarına da devam ettiklerini kaydeden Konaşenkov, İsrail'in Lazkiye'de bir operasyon yapmayı planladığı konusunda Suriye'deki Rus güçlerine önceden bilgi vermediğini belirtti. Konaşenkov "Operasyonla ilgili önceden bilgi verilmedi. Uyarı, saldırıdan sadece bir dakika önce, 'kırmızı hat' üzerinden verildi. Bu sürede uçağın güvenli bir bölgeye çekilmesi mümkün değildi" dedi.