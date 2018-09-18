İlham Aliyev İstanbul Türkçesi ile şaşırttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
cumartesi günü Bakü'nün düşman işgalinden kurtarılışının 100'üncü yıl kutlamalarına katılmak için Azerbaycan
'a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından askeri törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda ikili ve heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan ile sohbet ederken konuştuğu İstanbul
Türkçesi dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ile Hazar Denizi
'ni seyrederek ayaküstü sohbet etti. Basın toplantılarında Azerbaycan Türkçesi ile konuşan Aliyev'in bu sohbette akıcı İstanbul Türkçesi
ile konuşması gazetecilerin dikkatinden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü ziyareti sırasında hem Türk hem de Azeri şehitliğini ziyaret etti. Teamüllerin dışına çıkan Aliyev, Erdoğan'a bizzat eşlik etti. Erdoğan ve Aliyev şehitliğe birlikte geldi, birlikte çelenk bırakarak dua etti.
Öte yandan Azerbaycan ordusu dün, 20 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata başladı.