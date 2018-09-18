Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İlham Aliyev İstanbul Türkçesi ile şaşırttı

Türkçesi ile şaşırttı

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
İlham Aliyev İstanbul Türkçesi ile şaşırttı
Başkan cumartesi günü Bakü'nün düşman işgalinden kurtarılışının 100'üncü yıl kutlamalarına katılmak için 'a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından askeri törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda ikili ve heyetler arası görüşmeler de gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan ile sohbet ederken konuştuğu Türkçesi dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile 'ni seyrederek ayaküstü sohbet etti. Basın toplantılarında Azerbaycan Türkçesi ile konuşan Aliyev'in bu sohbette akıcı ile konuşması gazetecilerin dikkatinden kaçmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü ziyareti sırasında hem Türk hem de Azeri şehitliğini ziyaret etti. Teamüllerin dışına çıkan Aliyev, Erdoğan'a bizzat eşlik etti. Erdoğan ve Aliyev şehitliğe birlikte geldi, birlikte çelenk bırakarak dua etti.
Öte yandan Azerbaycan ordusu dün, 20 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata başladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlham Aliyev İstanbul Türkçesi ile şaşırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN