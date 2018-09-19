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AİHM, başörtüsü davasında ’yı haksız buldu

Giriş Tarihi: 19.9.2018
AİHM, başörtüsü davasında Belçika’yı haksız buldu
Mahkemesi (AİHM), başörtülü olduğu için duruşma salonundan çıkarılan bir kadının yaptığı başvuruda yönetimini haksız buldu. AİHM, 2007'de kardeşinin öldürülmesiyle ilgili davada ifade vermek için duruşma salonuna başörtüsüyle giren ve mahkeme heyeti tarafından salondan çıkarılan 'nin başvurusunu karara bağladı. AİHM Birinci Daire'de 1'e karşı 6 üyenin oyuyla kabul edilen kararda, Hagar Lachiri'nin başörtüsü nedeniyle duruşma salonundan çıkarılmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) "düşünce, inanç ve din özgürlüğünü düzenleyen 9. maddewsine aykırı olduğuna" hükmedildi. Dava, 24 Aralık 2008'de AİHM'ye taşınmıştı.
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AİHM, başörtüsü davasında Belçika’yı haksız buldu
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