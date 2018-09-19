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: Rus uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Nijnıy Nogvorod bölgesinde ormanlık alana Mig-31 savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Açıklamaya göre, uçaktaki iki pilot paraşütle atladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 17:21
Son Dakika: Rus uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eğitim uçuşu yapan Mig-31 tipi savaş uçağının ilk bilgilere göre teknik bir sebepten dolayı düştüğü ifade edildi.

Uçağın yerleşim yerinden uzak bir bölgede düştüğü, olay esnasında iki pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğu belirtilen açıklamada, bakanlıktan bir komisyonun olay yerinde incelemeleri sürdürdüğü aktarıldı.


Rus üretimi Mig-31 savaş uçakları, dünyanın mekanik olarak en yüksek performanslı hava üstünlük uçağı olarak biliniyor. Çok yüksek hıza ve manevra kabiliyetine sahip Mig-31, nükleer füzeler, bombardıman uçakları ve casus uçaklarını önleme ya da yok etmede kullanılıyor.

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Son Dakika: Rus uçağı düştü
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