İngiltere’den Türkiye’ye övgü

Türk halkının katliamlarından dolayı acı çektiği PKK
ve bundan ilham alan terör örgütlerini çok iyi tanıdığını bilen ve Türkiye
'nin güvenliğe önem veren İngiltere
'nin Ortadoğu
'dan sorumlu Bakanı Alistair Burt, Ankara'dan ayrılmadan önce aralarında SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da bulunduğu bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Devlet ve hükümet yetkileriyle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi veren Bakan Burt, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın diplomatik zaferi olarak kabul edilen "İdlib
Mutakabatı, terörle mücadele, Suriyeli göçmenler ve iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Burt'un verdiği mesajlar şöyle: İDLİB MUTABAKATI
Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşma cesaret verici. Bu anlaşma, Uluslararası insani hukuka uygun olarak uygulanırsa, insani bir felaketten kaçınmaya yardımcı olacaktır. Anlaşma ile olası askeri müdahaleden kaçınıldı ve sivillerin güvenliği sağlandı. Hem bizlerin hem de bölgedeki sivillerin korunması için bir fırsat yarattı. Radikal unsurların tespiti ile bunlara kayması muhtemel insanlara bir fırsat sunulması da çok önemli. İdlib'de hala radikal unsurların bulunduğu da bir gerçek. YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM
Türkiye, Birleşik Krallık
'ın önemli ve eski bir dostudur. Ben de Türk hükümetindeki ortaklarımıza Suriye göçmen krizinin idaresinde oynadıkları öncü rolden dolayı Birleşik Krallık'ın teşekkürlerini sunmaktan memnuniyet duydum. Türk hükümetine, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 3.5 milyon Suriyeliyi destekleyerek oynadıkları önemli rol nedeniyle teşekkür ettim. Birleşik Krallık ve Türkiye'nin birlikte yakın çalışmaya devam etme yollarını ele aldık. PKK-YPG İLİŞKİLİ
İngiliz Bakan Burt, "PKK bir terör örgütü. YPG
içerisinde PKK ideolojisine yakın unsurlar bulunduğu da bir gerçektir. YPG içinde PKK'dan uzaklaşmaya çalışan bir grup da var. YPG'ye PKK'dan uzaklaşması noktasında baskı uygulamaktayız. Türkiye'nin terör saldırılarına karşı kendisini savunma hakkı olduğunu ve meşru endişeleri bulunduğunu kabul ediyoruz" dedi. İNSANİ YARDIM SÜRECEK
"İngiltere
Suriye'nin kuzey batısındaki çeyrek milyonun üzerindeki halka hayat kurtaran temiz su, tıbbi bakım ve sığınma yerleri sağlayacak olan yeni bir yardım paketini açıkladı" diyen İngiliz Bakan sözlerine "Idlib için de 32 milyon sterlin ek yardım duyurusunda bulundu.k Bu paranın 17 milyonu, acil durum hazırlıkları için kullanılacak. Kalanı ise BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin Türkiye İnsani Yardım Fonu'na verilecek" şeklinde devam etti.